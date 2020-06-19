شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعترفون رسمياً ...مجزرة التهمت كبار قادتهم العسكريين في البيضاء " الاسماء " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثيين، الجمعة، مقتل قيادات عسكرية حكومية وقبلية بارزة في مواجهات مع مسلحيها في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقال مصدر عسكري في قوات الحوثيين إن كلا من العميد فيصل الجوفي، ومهدي السعيدي وحسين صالح الطاهري ومحمد أحمد عوض الثابتي ونصر ناجي الراجحي ومحمد ناجي الراجحي وحزام عبدالقوي الراجحي وعلي عبدربه الراشدي وجبر علي الحنشلي وناصر محمد زنقوب وصالح عبدالله الثابتي قتلوا الخميس، في معارك ردمان. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشار المصدر وفقاً لوكالة ديبريفير” إلى إصابة قيادات عسكرية حكومية وقبلية بينها العميد عبدالرب صالح الإدريسي قائد محور البيضاء، والعقيد حسين عامر التيسي أركان حرب اللواء 177 مشاة، وأحمد صالح القحاش، وناصر عبدربه الحمزي، وصالح أحمد محمد الراجحي وصالح علي السباعي.

ومساء الخميس، أكدت مصادر محلية لـ”يمن برس” إن مسلحي الحوثيين اقتحموا منزل الشيخ ياسر العواضي في مديرية ردمان فيما لايزال مصير الأخير غامضاً حتى الآن.

وفي وقت سابق الخميس، اندلعت معارك عنيفة في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء مسقط رأس الشيخ ياسر العواضي إثر هجوم كبير شنه الحوثيون من ثلاثة محاور على المديرية وانتهت بسيطرتهم على أجزاء كبيرة من المديرية.



