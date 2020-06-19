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محلل سياسي يكشف تفاصيل خطيرة عن احداث سقطرى

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عدن - ياسمين التهامي - اعتبر الكاتب والمحلل السياسي أنور التميمي، أن ما حدث اليوم في سقطرى انتصار للعرب.

وكتب التميمي تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها: “اطمئنّوا يا عرب على أمن باب المندب والبحرين الأحمر والعربي والجزر الاستراتيجية، دام الجنوبيون ينبضون بالحياة”.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

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وأضاف: “اليوم تم طرد فلول الإخوان المسلمين من جزيرة سقطرى وتأمينها من أطماع تركيا التي تحاول التسلل إلى الجزيرة منطلقة من قواعدها في الصومال”.


 
وتابع قائلا: “ما حدث اليوم في سقطرى انتصار عروبي”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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