شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يكشف تفاصيل خطيرة عن احداث سقطرى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعتبر الكاتب والمحلل السياسي أنور التميمي، أن ما حدث اليوم في سقطرى انتصار للعرب.
وكتب التميمي تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها: “اطمئنّوا يا عرب على أمن باب المندب والبحرين الأحمر والعربي والجزر الاستراتيجية، دام الجنوبيون ينبضون بالحياة”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأضاف: “اليوم تم طرد فلول الإخوان المسلمين من جزيرة سقطرى وتأمينها من أطماع تركيا التي تحاول التسلل إلى الجزيرة منطلقة من قواعدها في الصومال”.
وتابع قائلا: “ما حدث اليوم في سقطرى انتصار عروبي”.
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