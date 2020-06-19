شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يكشف تفاصيل خطيرة عن احداث سقطرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر الكاتب والمحلل السياسي أنور التميمي، أن ما حدث اليوم في سقطرى انتصار للعرب.

وكتب التميمي تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها: “اطمئنّوا يا عرب على أمن باب المندب والبحرين الأحمر والعربي والجزر الاستراتيجية، دام الجنوبيون ينبضون بالحياة”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأضاف: “اليوم تم طرد فلول الإخوان المسلمين من جزيرة سقطرى وتأمينها من أطماع تركيا التي تحاول التسلل إلى الجزيرة منطلقة من قواعدها في الصومال”.





وتابع قائلا: “ما حدث اليوم في سقطرى انتصار عروبي”.