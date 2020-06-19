شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قائد اخواني كبير في ابين ... تفاصيل. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كسرت القوات الجنوبية، الجمعة، هجوما كبيرا لمليشيات الإخوان في وادي سلا والطرية بمحافظة أبين، أسفر عن تكبيدها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. وقال المتحدث بإسم القوات الجنوبية بمحور أبين النقيب محمد النقيب في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر” – “تمكنت قواتنا المسلحة الجنوبية من كسر هجوم شنته المليشيات الاخوانية الارهابية بجبهة شقرة صباح اليوم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements



وأضاف “في التصدي المحكم كبدت قواتنا المسلحة الجنوبية المليشيات الارهابية الغازية خسائر فادحة في الارواح والاليات. وأكد “سقوط العشرات من القتلى والجرحى من عناصر المليشيات الاخوانية بينهم قيادات عسكرية رفيعة. وأشار الى “مصرع ركن تسليح محور عتق فهد طلحة في معارك اليوم بابين وكذا سائق قائد المحور وقيادات بارزة من تنظيم القاعدة.

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