شكرا لقرائتكم خبر عن فرار محافظ سقطرى وولجوئه الى هذه الجهة ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مسؤول في محافظة ارخبيل سقطرى مكان تواجد المحافظ رمزي محروس. وقال المصدر ان المحافظ رمزي محروس يتواجد حاليا في مقر قيادة التحالف العربي في سقطرى. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ولفت بالقول بعد اقتحام قوات الانتقالي للعاصمة حديبوه تم اجلاء المحافظ الى مقر قيادة التحالف بالجزيرة. وواصل قائلا ان المواجهات توقفت بعد سيطرة الانتقالي على مبنى شرطة المحافظة. ونوه بالقول ان الامور حسمت لصالح قوات الانتقالي فيما المحافظ رمزي محروس سوف يتم نقله الى المملكة العربية السعودية.

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