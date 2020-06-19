شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ... وساطة قبلية تتسلم منزل الشيخ ياسر العواضي من الحوثي ... ومصادر قبلية تكشف مصير نجل وشقيق العواضي وقيادات كبيرة (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٩ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:١٨ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أفادت مصادر محلية بأن وساطة قبلية تسلمت قبل لحظات منزل الشيخ ياسر العواضي بمديرية ردمان من الحوثي بعد ساعات قليلة من اقتحام الحوثي له وسيطرتهم عليه.

وأوضحت المصادر لـ”الميدان اليمني” بأن وساطة قبلية مكونة من الشيخ مروان الرقابي المصعبي والشيخ عبدالولي الهياشي والشيخ عبدالله ادريس نجحت في استلام منزل ياسر العواضي من قوات الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن الوساطة نجحت في الإفراج عن بعض الاسرى من آل عواض وعلى رأسهم محمد أحمد العواضي اخو الشيخ ياسر العواضي.

وسيطر الحوثيون في وقت سابق اليوم الجمعة في عملية عسكرية خاطفة على مديرية “ردمان” شمال شرق محافظة البيضاء، رغم احتشاد مقاتلين قبليين في المديرية لمواجهة مسلحي الجماعة.

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وساطة قبلية تتسلم منزل ياسر العواضي وقال مصدر محلي مسؤول في وقت سابق اليوم، إن مسلحي الحوثي شنوا خلال الساعات الماضية هجمات مكثفة ومن عدة محاور على مديرية “ردمان” شرق محافظة البيضاء.

وأكد أن الحوثيين تمكنوا من السيطرة على مركز المديرية وعلى منزل الشيخ ياسر العواضي الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام وعضو البرلمان اليمني.

وأوضح المصدر، أن مقاتلين قبليين يتزعمهم العواضي كانوا يتمركزون في مناطق واسعة من المديرية إلا أن الحوثيين شنوا هجمات مكثفة وسيطروا على مركز المديرية ومعظم مناطق المديرية بما في ذلك منطقة “آل عوض”.