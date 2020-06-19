شكرا لقرائتكم خبر عن ”الجوازات السعودية‘‘ تباغت هذه الفئة من ‘‘المغتربين” وتعفيهم من دفع ‘‘رسوم تجديد الاقامة‘‘ والحصول على ”تاشيرة الخروج النهائي” مجانا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٩ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

بحسب قائمة الرسوم ، فإن هناك 3 خدمات تقدم مجانًا بلا رسوم وهي : ( إضافة تابع من مواليد المملكة ، وتـأشيرة خروج نهائي ، وإصدار تجديد إقامة الطلبة حاملي التأشيرة الدراسية ) .

جاء ذلك ردًّا من الجوازات على استفسار وردها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» يقول صاحبه : «السلام عليكم ، كم رسوم نقل كفالة سائق خاص؟ .. إقامته على وشك الانتهاء وأريد نقله على كفالتي» .

وأجابت الجوازات قائلةً : «أهلاً بك، إليك الرابط للإفادة .. سعدنا بتواصلك » .

وجاء بقائمة الرسوم ما يلي:

- إضافة تابع من مواليد المملكة (مجانًا).

- تـأشيرة خروج نهائي (مجانًا)

- إصدار تجديد إقامة الطلبة حاملي التأشيرة الدراسية (مجانًا)

- تمديد تأشيرة الزيارة (100 ريال).

- إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة خمس سنوات (300 ريال).

- إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة عشر سنوات (600 ريال).

- إصدار تأشيرة خروج وعودة مفردة (200 ريال) لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى و100ريال عن كل شهر إضافي؛ وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

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- تأشيرة مرور عبر الأراضي السعودية(300 ريال)

- تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000 ريال) لمدة ثلاثة أشهر.

- تأشيرة الدخول المتعدد (3000 ريال) لمدة ستة أشهر.

حددت المديرية العامة للجوازات رسوم الخدمات التي تقدمها ، ومنها تـأشيرة خروج نهائي، وإصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة ، وإصدار وتجديد إقامة لعمالة الشركات والمؤسسات ، ونقل الكفالة للمرة الأولى ، ونقل الكفالة للمرة الثانية ، ونقل الكفالة للمرة الثالثة.

- إصدار رخصة الإقامة للعمالة المنزلية (مزارع - راعٍ) للأفراد (600 ريال).

- إصدار وتجديد إقامة مرافقي المقيم بعد بلوغ السن القانونية 18 سنة (500 ريال).

- إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة (500 ريال) لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى و200 ريال عن كل شهر إضافي ؛ وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

- إصدار وتجديد إقامة لعمالة الشركات والمؤسسات (650 ريالًا).

- تعديل المهنة (1000 ريال).

- إضافة تابع أو مولود خارج المملكة (2000 ريال).

- نقل الكفالة للمرة الأولى (2000 ريال).

- نقل الكفالة للمرة الثانية (4000 ريال).

- نقل الكفالة للمرة الثالثة (6000 ريال).