شكرا لمتابعة خبر عن تجدد المعارك في قلب مديرية ردمان في البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت المعارك بشراسة في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء بين رجال القبائل وجماعة الحوثي، اليوم الجمعة بعد أن تأكدت الاخبار عن سيطرة جماعة الحوثي على مركز المديرية.

وقال مصدر في المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء في حديث لشبكة أبابيل الإخبارية أن أببطال وأحرار مديرية ردمان والبيضاء أكدو ان الحوثيين هم من بدأوا الحرب بمديرية ردمان لن يكون بأيديهم إنهائها ولن تكون البيضاء آخر حدود المعركة.

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إلى ذلك قال سكان محليون لشبكة أبابيل الاخبارية إنه تم تدمير العديد من الآليات ، فيما لقي العشرات من عناصر جماعة الحوثي مصرعهم بمديرية ردمان بآل عواض و مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، بقصف لطيران التحالف.

وأوضح المصدر أن التحاف شن منذ الساعة الاولى من يومنا هذا الجمعة أكثر من ١٥ غارة جوية وما زال الطيران محلق بسماء المنطقة، فيما لا تزال المعارك مستمرة في أكثر من جبهة بالمنطقة.