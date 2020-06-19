شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل المعارك بين القوات الشرعية والانتقالي في جزيرة سقطرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت ،صباح اليوم الجمعة، معارك عنيفة بين قوات الحكومة اليمنية الشرعية و قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ، في جزيرة سقطرى اليمنية.

وقال مصدر محلي، ان المعارك عنيفة تدور بين الطرفين في منطقة حيبق بالجهة الغربية لمدينة حديبوة.

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وبحسب المصدر، فان عدداً من القذائف سقطت على عاصمة جزيرة سقطرى بعد المعارك التي اندلعت.

و وفقاً للمصدر، فان المواجهات بين الحكومة اليمنية الشرعية و المجلس الانتقالي الجنوبي تدور بالقرب من مقر التحالف العربي.

وافادت مصادر صحفية، ان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تمكنت من السيطرة على ادارة مدیریة أمن سقطرى عقب اشتباكات مع القوات الحكومية في الجزیرة.

وذكرت ، أن إدارة أمن حدیبو عاصمة محافظة سقطرى أصبحت تحت سیطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي.

وتشهد جزيرة سقطرى توترات بين قوات الشرعية التابعة للحكومة وبين والقوات التابعة للانتقالي الجنوبي