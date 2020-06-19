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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدمت الفنانة السورية نسرين طافش متابعي حسابها عبر انستغرام بصورة ججديدة لها وصفت بالجريئة وظهرت نسرين طافش بصورة جديدة نشرتها لمتابعيها مرتدية فستانا ذهبيا وقصيرا جدا ما عرّضها لانتقادات لاذعة من الجمهور . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • تسريب صور فاضحة للأميرة رانيا زوجة ملك الأردن.. اردت ملابس عارية وجلست بين احضان هذا الشخص.. شاهد • هل تذكرون الفنانة نسرين طافش .. شاهدو ظهورها الفاضح ..ارتدت ملابس عارية وكشفت ما بين فخذيها .."صور" • مصري يصور زوجته لايف وهي تمارس الجنس مع صديقه ..."شاهد" • شقيقة الفنانة هيفاء وهبى تستحم عارية تمامًا ، وتعلق :"ما شاء الله على مؤخرتي" .. شاهد • لقطات فاضحة من برنامج "رامز مجنون رسمي" اخفتها قناة MBC على المشاهدين.. رامز جلال يحتضن فنانة مشهورة من الخلف والاخيرة تصرخ "طلقني".. شاهد • بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور) • قناة MBC تدفع للفنان محمد رمضان خمسة مليون وتبث حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..شاهد كيف كانت ردة فعله، وكيف انتقم منه رامز جلال بعقاب شديد.. فيديو Advertisements ,• قناة الجزيرة تنشر لقطات صادمة للملك سلمان بن عبدالعزيز وتضع الأسرة المالكة في موقف محرج.. شاهد • بعد عملية نفخ الصدر والشفايف .. الفنانة "دانا حمدان" تظهر من جديد بصورة عارية وتكشف عن المنطقة المثيرة في جسدها ..شاهد • بصدر بارز ومشدود .. الفنانة سلمى حايك تنشر صورة فاضحة وتكشف عن الوجبة السحرية التي تتناولها كل يوم وتجعلها تبدو كأنها بعمر العشرين رغم انها تجاوزت الخمسين عام ..شاهد • فضيحة جنسية للفنانة السعودية المثيرة "وعد" .. رقص وبوس واحضان فوق القارب ..شاهد • عـــــاجل .. مقتل السيدة ”رغد صدام حسين“ قبل قليل بشكل مفاجئ .. والحزن يعم المدن العراقية .. شاهد • الفنانة غادة عبدالرزاق تصدم الجميع بظهور فاضح ليس له مثيل .. كشفت عن مناطقها الحساسة وجلست بين احضان زوجها الجديد ..شاهد الصور • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وبينما نال الفستان القصير اعجاب البعض انتقده اخرون ساخرين من جرأته حيث قال أحدهم : ” لتكوني ناسية البنطلون ! ”. وتعتبر نسرين طافش من الفنانات اللأتي تميرن بالاعمال الدرامية وقدمن شخصيات متنوعة نالت اعجاب المتابعين

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