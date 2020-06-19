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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ورد قبل قليل .. معارك مشتعلة في بعض مناطق ردمان وهذا الشخص من يقودها!

قالت مصادر ميدانية وقبلية في محافظة البيضاء إن المواجهات لاتزال مستمرة حتى اللحظة في مناطق ردمان الذي لم يسيطر الحوثي الا على أجزاء بسيطة بعكس ما يروج البعض. واوضح مصدر قبلي ان لاصحة للأخبار المغرضةالتي ينشرها البعض عن التطورات في ردمان⁩ بالسقوط الكامل. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل ورد قبل قليل .. معارك مشتعلة في بعض مناطق ردمان وهذا الشخص من يقودها! والد العروسة يقتل العريس أثناء حفل الزفاف:.. والسبب صادم وردنا الان.. السعودية تصدر توضيحًا مهمًا بشأن الوافدين مغترب في السعودية يستدرج فتيات قاصرات وينشر لهن صور خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي..وهكذا كان مصيره عاجل: ابطال ارخبيل سقطرى يتوكلون على الله ويباغتون قوات الانتقالي بهجوم كاسح وملحمة بطولية ارعبت الانتقالي وقلبت الامور راسا على عقب ( 3 صور ) Advertisements وداعا للادوية والكشف الطبي..ملعقة واحدة على الريق من هذا المنتج الرخيص الثمن تضبط نسبة السكر في الدم وتحمي من امراض القلب وكل انواع السرطانات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان يرتكب فضيحة مدوية على تويتر ويكشف عن مواصفات الفتاة الجميلة التي يريدها ويبحث عنها ..شاهد كيف تم الرد عليه شاهد بالصور طيورالشيطان تتساقط من السماء بشكل مروع وتقع في الارض جثة هامدة ( 3 صور مخيفة لطيور الشيطان ) لاول مرة..الامارات تهاجم عيدروس الزبيدي ووزير اماراتي يكشف خطأ فادح ارتكبه الانتقالي..لن تصدق ماهو الخطأ الذي ارتكبه الانتقالي واثار غضب الامارات تمساح ضخم يلتهم فتاة شابة دفعة واحدة..وعندما شق الاهالي بطن التمساح كانت المفاجئة التي لم يتوقعها احد ولم تخطر على البال الجوازات السعودية تباغت هذه الفئة من المغتربين اليمنيين وتعفيهم من دفع رسوم تجديد الاقامة والحصول على تاشيرة الخروج النهائي مجانا عاجل..ابو علي الحاكم يتحدى الشرعية والتحالف ويقسم الله ان مصير قبائل ردمان سيكون اسواء من مصير قبيلة حجور واكد ان الشيخ ياسرالعواضي لم يغادر البيضاءوهو يقود المعارك في هذه اللحظة ومثل هؤلاءالمروجين للإشاعات لم يستطيعوا للأسف مغادرةمربع الحقد. وذكر ان ردمان لم تسقط وإنماسقطت اخلاق بعضهم.

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