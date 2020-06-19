شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يتراجع و المعركة تنقلب لصالح الجيش الوطني و بداية الزحف نحو صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

إنكسارات متلاحقة في صفوف الحوثيين وإنهيار جعلهم يفقدون القدرة على الهجوم حيث تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية، الزحف نحو صنعاء، منذ انطلاق عملياتها العسكرية الجديدة في جبهات نهم شرقي العاصمة صنعاء، قبل أسبوع .

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية تخوض معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات مديرية نهم شرقي صنعاء، لليوم السادس على التوالي، وسط تراجع وخسائر فادحة في صفوف المليشيات.

وأضاف المركز نقلا عن مصدر عسكري، إن أبطال الجيش سددوا، ضربات موجعة للعدو في جبهات نجد العتق وصلب بمديرية نهم، وتمكنوا من تحرير قرية الباطن وما حولها باتجاه فرضة نهم، وما تزال المعارك مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى عناصر أخرى سلمت نفسها لأبطال الجيش في جبهات صلب ونجد العتق.

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر نحو 20 طقماً تحمل تعزيزات بشرية وذخائر في مديرية نهم كانت في طريقها إلى المليشيات في جبهة نجد العتق، كما استهدفت بغارات أخرى آليات ومواقع متفرقة للمليشيات وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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