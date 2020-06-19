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يزيد بن سلمان - شبوة - امها اردنية:

تعذيب طفلة في صنعاء حتى الموت وعمها يكشف الجريمة قبل الدفن في القرية باب

صلاح كان في الأردن متزوج أردنيه وأخذ اولاده بنت وولد وسافر اليمن. تزوج وسافر صنعاء وبسبب انشغال الزوج بعمل في إب قامت الزوجه بخنق البنت حتى الموت والطفل الاخر لازال في غيبوبه . ثم أخذتها مع أبوها أب الخاله الى بعدان عزلة الحرث قرية رحبان ليقوموا بدفنها بدون أن يعرف أحد لكن أخوا الزوج عم البنت شك في الموضوع وقام بأبلاغ الجهات الأمنيه الذي القت القبض على الجنآه وإيداعهم السجن. من صفحة الشاعر بلال القطوي

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