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يزيد بن سلمان - شبوة - فيديو:

تسجيل مصور يوثق لحظة دهس طقم امني مواطنين بعدن وثق تسجيل مصور لحظة دهس طقم امني مواطنين يقفون على قارعة الطريق بجولة دار سعد الكبيرة . Advertisements وتسبب الحادث باصابة شخصين باضرار بالغة . وبحسب أهالي الضحايا فقد فر سائق الطقم دون علاج الضحايا .

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