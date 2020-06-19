شكرا لبحثكم عن خبر بعد اسبوع من وفاة والدته .. وفاة المغترب اليمني ”المجيدي” بفيروس كورونا في الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي اليوم الخميس المغترب اليمني " أحمد نعمان المجيدي " في الرياض متأثرا من اصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني" ان المجيدي من ابناء محافظة تعز توفي اليوم بعد اسبوع من وفاة والدته بفيروس كورونا .

واضافت المصادر ان المجيدي يشهد له انه كان من فاعلي الخير ومن مؤسسي احد المؤسسات الخيرية في اليمن.

هذا وحصد فيروس كورونا ارواح عدد من المغتربين اليمنيين بالمملكة من مختلف الاعمار , ندعوا لهم بالرحمة والمغفرة .