شكرا لبحثكم عن خبر تعد الثانية خلال أقل من عام.. غرق إمرأة في ”بركة” مائية بعاصمة محافظة ريمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة ريمة، اليوم الخميس، بوفاة امرأة غرقا، في إحدى البرك المائية بعزلة الحديدية بمديرية الجبين، عاصمة المحافظة.

وذكرت المصادر أن زوجة المواطن حامد الحاكم، توفيت ظهر اليوم غرقًا إثر انزلاقها، أثناء قيامها بجلب الماء، إلى داخل بركة مائية قريبة من منزلهم في قرية الحدق بعزلة الحديدية.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد مرور ما يقارب الساعة من غرق المرأة، علم الأهالي وشرعوا لانتشالها وكانت قد فارقت الحياة.

وبينت المصادر بأنه قبل حوالي عام توفيت طفلة أخرى من ذات الأسرة، غرقًا في بركة مائية في القرية ذاتها.

وتزايدت في الآونة الأخيرة حوادث الغرق في البرك والسدود المائية في معظم مناطق المحافظة.

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