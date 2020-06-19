ينتمى لأشهر قبيلة في مأرب.. مقتل شيخ قبلي بارز في معارك ضد الحوثيين (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل اليوم الخميس ، احد مشائخ قبيلة عبيدة- أشهر قبائل محافظة مأرب- وهو يقاتل في صفوف الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية. وذكرت مصادر محلية، ان الشيخ علي بن صالح بن عوير العبيدي، استشهد في جبهة النضود وهو يقاتل ضد مليشيا الحوثي الإرهابية. Advertisements ولليوم السابع على التوالي تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معاركها ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات مأرب ومديرية نهم شرقي صنعاء، وسط تراجع وخسائر فادحة في صفوف المليشيات.

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