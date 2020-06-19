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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: دولة قطر تقلب الطاولة على الجميع وتعلن قبولها بالحوار مع السعودية وتصدر البيان رقم 1





ردت دولة قطر على التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، خلال ندوة عبر الإنترنت لمعهد الشرق الأوسط، ومقره واشنطن. كان قرقاش قال، إن الإمارات تدعم خطوات السعودية في الوصول إلى حل للأزمة الخليجية، لكنه أكد أن الحل في أيدي القطريين أنفسهم. وقالت السفارة القطرية في واشنطن في بيان أصدرته فجر الجمعة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن قطر لطالما أكدت انفتاحها على الحوار غير المشروط لحل الأزمة الخليجية، إلا أن دول الحصار هي التي ترفض الحوار. وأبدت انفتاحها على الحوار غير المشروط لحل الأزمة الخليجية، محملة "دول الحصار" عن استمرارها بسبب رفض الحوار، والذي جاء بطلب من الإدارة الأمريكية لتوحيد جبهة مجلس التعاون الخليجي. وأضافت السفارة القطرية، أنه "لا يزال العالم يتذكر قائمة الطلبات الـ 13 التي قدمتها دول الحصار بعد إجراءاتها المفاجئة والتي تضمنت إغلاق وسائل إعلام حرة (الجزيرة) من قبل دول معروفة بخصومتها تجاه الصحفيين وحرية التعبير". وأشارت إلى أن قطر اتبعت طرقًا قانونية للتعامل مع الإجراءات الانفرادية لدول الحصار في محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة التجارة العالمية. لافتة إلى فشل دول الحصار في تقديم أي دليل ضد قطر. وذكرت السفارة القطرية بواشنطن، أنه في عام 2018، وافقت محكمة العدل الدولية على طلب قطر باتخاذ تدابير مؤقتة، تتطلب أن تسمح دولة الإمارات بلم شمل العائلات، وتمنح الطلاب القطريين الفرصة لإكمال تعليمهم في الإمارات أو الحصول على سجلاتهم، والسماح للقطريين بالوصول إلى المحاكم والمؤسسات القضائية الإماراتية. وفي 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981. وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.





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