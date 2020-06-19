شكرا لقرائتكم خبر عن نائب القرضاوي يكشف تفاصيل السقوط المدوي للرئيس المصري السابق محمد مرسي ...تفاصيل تنشر لأول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



كشف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، سبب إسقاط الرئيس المصري السابق "محمد مرسي" من الحكم.

وقال القره داغي: إن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، حورب قبل أن يُكمل عامًا على حكمه، "خوفًا على مصالح الصهاينة والقوى الاستعمارية". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

جاء ذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لرحيل مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر, والذي أطاح به الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وقتما كان وزيرًا للدفاع في يوليو 2014، إثر احتجاجات شعبية حاشدة.

وأضاف القره داغي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "التنسيق المصري التركي، في عهد الشهيد مرسي كان سيقود الأمة العربية والإسلامية، لمرحلة جديدة من العزة والكرامة والرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي".

وتابع: "لهذا حاربوا الشهيد ولم يكمل سنة في حكمه، خوفًا على مصالح الصهاينة والقوى الاستعمارية التي تسرق ثرواتنا وتذيق غالبية حكامنا الذل والهوان!".



وفي تغريدة منفصلة، قال القره داغي: "لم تكن علاقتنا بالرئيس الشهيد محمد مرسي -رحمه الله- علاقةً تنظيمية، وإنما علاقة تقديرٍ واحترامٍ لرئيسٍ اختاره شعبه في انتخاباتٍ نزيهة والتزم بالدستور والسِلم المجتمعي".



واستدرك: "فانقلب عليه من ائتمنه فخانه خيانةً عظمى، ثم اغتالته يد الغدر والخيانة العسكرية. وما الله بغافل عما يعمل الظالمون".

وفي 17 يونيو 2019، توفي مرسي (1951ـ 2019) عن عمر 67 عاما، أثناء محاكمته إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وحَمَّلَت جماعة الإخوان آنذاك، السلطات المصرية مسؤولية وفاته، واعتبرته "شهيدا" جراء ما قالت إنه "إهمال صحي"، نفته السلطات مشددة على أن الوفاة طبيعية جراء تلك الأزمة الصحية.