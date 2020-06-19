شكرا لقرائتكم خبر عن المسوري يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل جديدة ومفاجئة حول مصير الشيخ العواضي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، محمد المسوري، مصير القيادي المؤتمري البارز الشيخ ياسر العواضي ونجله. وقال المسوري في تغريدة على تويتر”، الجمعة، رصدها “يمن برس”، إن الشيخ ياسر العواضي بخير وقد وصل قبل قليل إلى محافظة مأرب فيما وقع نجله رامي أسيراً بيد الحوثيين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وفي وقت سابق من مساء الخميس، أعلن الحوثيون السيطرة الكاملة على مديرية ردمان بمحافظة البيضاء (وسط البلاد) بعد معارك عنيفة مع رجال القبائل استمرت نحو 24 ساعة.

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