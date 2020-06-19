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عاجل : قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تعلن سيطرتها الكاملة على هذه المحافظة وفرار قوات الشرعية قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات المجلس الانتقالي قبل قليل من دخول محافظة سقطرى ، بعد أن خاضت معارك عنيفة مع قوات الشرعية.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي في تغريدة له على "تويتر" دخلت القوات الجنوبية قبل قليل إلى حديبو عاصمة محافظة سقطرى وطهرت مبنى الأمن العام حسب قوله.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

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وأوضح العولقي أنه يجري حالياً تطهير عدد من المباني في حديبو من القناصة الذي تم نشرهم خلال اليومين الماضيين.

وتشهد محافظة سقطرى منذُ أيام معارك عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الشرعية.
 

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