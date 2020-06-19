شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعيداً عن كل الشائعات ... مصدر خاص يكشف لليمن السعيد مصير الشيخ ياسر العواضي واين هو الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي الانقلابية تمكنت من السيطرة على منزل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي في مديرية ردمان ال عواض محافظة البيضاء (وسط اليمن) بعد معارك عنيفة استمرت منذ ساعات الصباح الاولى وحتى مساء أمس الخميس.

وقالت مصادر محلية إن السيطرة على منزل العواضي جاءت بعد ساعات فقط من سيطرة المليشيات الانقلابية على سوق ردمان وإدارة أمن المديرية". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأفادت المصادر "ان العواضي وصل إلى مدينة مأرب". كما أكدت أن مليشيا الحوثي تمكنت من أسر احد أبناء الشيخ ياسر العواضي وأحد اخوته، وقتلى ستة من مرافقي ياسر العواضي، في حين لازال هناك "15" جندياً من أفراد الجيش الوطني مفقودين منذ مواجهات مساء أمس..

وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجومًا واسعًا على مواقع رجال القبائل في مديرية ردمان من عدة محاور تحت غطاء ناري، وقصف مدفعي وصاروخي عنيف؛ أجبر رجال القبائل على التراجع.

وذكرت المصادر "أن مليشيات الحوثي قطعت شبكة الاتصالات عن مديرية ردمان، وحاولت أن تحدث اختراق لقطع الطريق الواصل بين مناطق جبهة قانية، ومناطق مديرية ردمان؛ بهدف الالتفاف على رجال القبائل في ردمان، وفرض حصارًا خانقًا عليهم".

وبحسب المصادر، فقد تمكن الشيخ خالد أحمد عبدربه العواضي ومقاتليه من التصدي للمليشيات، وأجبروهم على التراجع بعد معارك عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين. كما استشهد في هذه المواجهات الأخ غير الشقيقي للواء الشهيد عبدالرب الشدادي قائد معركة تحرير مأرب قائد المنطقة الثالثة سابقاً.. ولازال عدد من الجنود مفقودين حتى لحظة كتابة الخبر..

وذكر شهود عيان، "أن عددًا من الاطقم التابعة للحوثيين وصلت إلى مدينة رداع، وهي محلمة بجثث قتلى المليشيات الذين سقطوا في معارك اليوم في مديرية ردمان ال عواض".