فلكي يمني يكشف عن حدث فلكي هام بجانب الكسوف تشهده اليمن الاحد القادم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف الفلكي عدنان الشوافي الخبير الدولي في الجمعية الفلكية اليمنية أن اليمن على موعد مع حدثين فلكيين يوم الأحد القادم 21 يونيو 2020 أولها كسوف الشمس ويقول تشهد معظم المناطق اليمنية كسوف جزئي بنسبة لا تقل عن 90%، كما يمر مركز الكسوف الحلقي داخل الأراضي اليمنية على إمتداد حوالي 950 كيلومتر ومتوسط عرض المسار حوالي 50 كيلو متر حيث يبدا الى الجنوب من مدينة الحديدة مرورا بمحافظة ريمة وشمال ذمار جنوب صنعاء ومارب ثم الصحاري الداخلية في الجوف حتى شمال شرق حضرموت.

و أوضح الفلكي عدنان الشوافي بأنه لن يحدث ظلام دامس فقط تشهد المناطق التي يمر بها مسار الكسوف الحلقي أعلى نسبة كسوف بحوالي 97.4%، لان قرص القمر لن يحجب كامل قرص الشمس لأن قطره لحظتها أصغر بحوالي 25 ثانية قوسية لذلك يبقى جزء من ضوء الشمس في ذروة الكسوف على شكل حلقة وهي تمثل ما لا يقل عن 2% من ضوء الشمس وزاوية سقوط لا تقل عن 30 درجة لذلك لن يتحول النهار الى ظلام دامس، ولن تقل شدة الضوء عن 1300 لوكس بالمترالمربع ، صحيح ينخفض الضوء بنسبة كبيرة ولكنه لن ينعدم و يبقى مستوى الرؤية الأفقية مرتفع، وبتعبير آخر الضوء و الرؤية المتوقعة في المسار الحلقي ما يقارب نفس المستوى بعد 5 -10 دقائق من بداية شروق الشمس، فمثلا اذا كنت في أمانة العاصمة صنعاء في ذروة الكسوف تمام الساعة 8:08 صباحاً سوف يكون الضوء والرؤية الأفقية مقارب لما كانت عليه الساعة 5:44 صباحاً، أما بالنسبة لبقية المدن التي يكون الكسوف ما يقارب 90% متوقع أن تبدو ذروة الكسوف مشرقه وكانها حوالي 20 -30 دقيقة بعد شروق الشمس في الوضع الاعتيادي.

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كما حذر الفلكي عدنان الشوافي من النظر بالعين المجردة للشمس اثناء مراحل الكسوف فقد يلحق ذلك اضرارا بالعين (و ارفق جدول مواقيت الكسوف على جميع المدن) ونوه الهواة و الراصدين وعشاق السماء والتصوير بان من يريد التقاط الصور للكسوف الحلقي المركزي يكون فقط من المدن و المناطق الواقعة قرب مركز مسار الكسوف الحلقي مثل الجبين و بيت الفقية، لأن المناطق الواقعة في أطراف مسار الكسوف الحلقي تشهد فقط كسوف حلقي غير مركزي فمثلا لو كنت في مديرية السبعين- أمانة العاصمة صنعاء أو بمدينة معبر في ذمار، سوف تلتقط صورة لكسوف حلقي غير مركزي (الحلقة غير دائرية) ولكي تحصل على لقطة لكسوف حلقي مركزي (دائرية) يجب أن تاخذ موقعك في مركز المسار بين المدينتين حيث يقطع مركز المسار الحلقي الخط الرئيسي بين المدنتين الى الجنوب من مفرق جارف بحوالي 300 متر، مشيرا إلى ضرورة إستخدام المرشحات اللازمة و الأدوات الآمنة للعين.

و كشف “الشوافي” ان الشمس تشهد قبل الكسوف حدث فلكي آخر بتعامدها على مدار السرطان وقت مبكر من يوم الأحد 21 يونيو 2020 الساعة 12:44am بتوقيت صنعاء (UTC+3) لتعلن الانقلاب الصيفي للنصف الشمالي من الكرة الأرضية وتشرق من أقصى زاوية شروق لها نحو الشمال ويعتبر ذلك اليوم أطول نهار و أقصر ليل في السنة لشمال الكرة الارضية بما فيها اليمن، ليبلغ طول الليل في صنعاء فقط حوالي 10 ساعات و 58 دقيقة.