شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري بـقوات بشار الأسد" يقتل شقيقته في طرطوس.. والسبب صادم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٩ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٢ مساءً (الخليج 365_متابعات)
اقدم قائد عسكري بـ"جيش الأسد" في محافظة طرطوس غربي سوريا ، امس الخميس ، على قتل شقيقته بإطلاق الرصاص عليها مباشرة داخل منزلها .
وذكرت صفحات موالية للنظام على موقع "فيسبوك"، أن الضابط بـ"ميليشيات الأسد" ، محمد اليوسف ، قتل شقيقته بعد إصرارها على أخذ حقها من الميراث .
وأشارت الصفحات ، إلى أن "اليوسف" اقتحم منزل الضحية في وادي الطار ، وبادر بإطلاق الرصاص نحوها بشكل مفاجئ ؛ ما أسفر عن مقتلها فورًا .
وأثارت الحادثة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ممارسات عناصر "قوات الأسد" التي طالت حتى ذويهم بسبب الخلافات المادية .
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة "نظام الأسد" حالة من الفلتان الأمني والجرائم الغريبة وحالات الخطف والاعتداد ، فيما لم يستطع النظام ضبط الأوضاع .
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