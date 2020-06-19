شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تدفع للفنان محمد رمضان خمسة مليون وتبث حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..شاهد كيف كانت ردة فعله، وكيف انتقم منه رامز جلال بعقاب شديد.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت قناة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن تسجيل قناة MBC حلقة مع الفنان المصري محمد رمضان في برنامج المقالب " رامز مجنون رسمي ".

وزعم مقطع الفيديو أن MBC دفعت للفنان محمد رمضان مبلغ خمسة مليون وستمئة الف جنية، وهو اعلى مبلغ يتم دفعه في البرنامج، لكن الفنان محمد رمضان مازال مصر على عدم اذاعة الحلقة الى بعد الموافقة على شروطه.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• مصري يصور زوجته لايف وهي تمارس الجنس مع صديقه ..."شاهد"

• شقيقة الفنانة هيفاء وهبى تستحم عارية تمامًا ، وتعلق :"ما شاء الله على مؤخرتي" .. شاهد

• لقطات فاضحة من برنامج "رامز مجنون رسمي" اخفتها قناة MBC على المشاهدين.. رامز جلال يحتضن فنانة مشهورة من الخلف والاخيرة تصرخ "طلقني".. شاهد

• بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور)

• قناة MBC تدفع للفنان محمد رمضان خمسة مليون وتبث حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..شاهد كيف كانت ردة فعله، وكيف انتقم منه رامز جلال بعقاب شديد.. فيديو

,• قناة الجزيرة تنشر لقطات صادمة للملك سلمان بن عبدالعزيز وتضع الأسرة المالكة في موقف محرج.. شاهد

Advertisements

• بعد عملية نفخ الصدر والشفايف .. الفنانة "دانا حمدان" تظهر من جديد بصورة عارية وتكشف عن المنطقة المثيرة في جسدها ..شاهد

• بصدر بارز ومشدود .. الفنانة سلمى حايك تنشر صورة فاضحة وتكشف عن الوجبة السحرية التي تتناولها كل يوم وتجعلها تبدو كأنها بعمر العشرين رغم انها تجاوزت الخمسين عام ..شاهد

• فضيحة جنسية للفنانة السعودية المثيرة "وعد" .. رقص وبوس واحضان فوق القارب ..شاهد

• عـــــاجل .. مقتل السيدة ”رغد صدام حسين“ قبل قليل بشكل مفاجئ .. والحزن يعم المدن العراقية .. شاهد

• الفنانة غادة عبدالرزاق تصدم الجميع بظهور فاضح ليس له مثيل .. كشفت عن مناطقها الحساسة وجلست بين احضان زوجها الجديد ..شاهد الصور

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------

وبحسب الفيديو فان محمد رمضان اشترط حذف مقدمة البرنامج او تغييرها، حيث يتعمد رامز جلال اهانة الضيف في بداية البرنامج، وهو ما لا يرضاه محمد رمضان حسب قوله.

وكانت قناة MBC قد اذاعت 27 حلقة من برنامج المقالب رامز مجنون رسمي خلال شهر رمضان، وهو ما دفع المتابعين والمحللين للتكهن حول هوية ضيوف الثلاث الحلقات التي لم يتم بثها.

يشار الى ان رامز جلال كان قد استضاف الفنان محمد رمضان في برنامج المقالب "رامز واكل الجو" الذي تم بث خلال المواسم السابقة، وكانت ردة فعل محمد رمضان عنيفة جدا في نهاية الحلقة واعتدا على رامز جلال بشكل غير متوقع.