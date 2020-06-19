شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شقيقة الفنانة هيفاء وهبى تستحم عارية تمامًا ، وتعلق :"ما شاء الله على مؤخرتي" .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أحدثت الفنانة اللبنانية "رولا يموت، أخت" الفنانة الشهيرة هيفاء وهبى، ضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو جرئ للغاية وهي تستحم بالمياه داخل منتجع صحي وعارية تمامًا.

ونشرت "يموت" الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت كاتبة : "تدليل مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي".

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وتابعت:" ماشالله خلقة الله.. لا شفط ولا نحت ولا ربط معدة ولا Bulimia nervosa ولا شي.. الحمدالله يا رب وماشالله ناعم ومكثر".

وأثار الفيديو غضب متابعيها، خاصة وأنها دائمة إثارة الجدل بنشر صور وفيديوهات توصف بـ"الإباحية" تستعرض فيها جسدها بشكل مثير وجرئ.

لكن ما جعل البعض يهاجمها بشدة تعليقها على الفيديو الذي اعتبره البعض مستفزًا لذكر الله في وصف جسدها ومؤخرتها.



نعتذر عن نشر الفيديو الذي يحتوي على لقطات خادشة للحياء