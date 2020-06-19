شكرا لمتابعة خبر عن لاول مرة..الامارات تهاجم عيدروس الزبيدي ووزير اماراتي يكشف خطأ فادح ارتكبه الانتقالي..لن تصدق ماهو الخطأ الذي ارتكبه الانتقالي واثار غضب الامارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - لاول مرة..الامارات تهاجم عيدروس الزبيدي ووزير اماراتي يكشف خطأ فادح ارتكبه الانتقالي..لن تصدق ماهو الخطأ الذي ارتكبه الانتقالي واثار غضب الامارات

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