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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوازات السعودية تباغت هذه الفئة من المغتربين اليمنيين وتعفيهم من دفع رسوم تجديد الاقامة والحصول على تاشيرة الخروج النهائي مجانا

بحسب قائمة الرسوم، فإن هناك 3 خدمات تقدم مجانًا بلا رسوم وهي: (إضافة تابع من مواليد المملكة، وتـأشيرة خروج نهائي، وإصدار تجديد إقامة الطلبة حاملي التأشيرة الدراسية). جاء ذلك ردًّا من الجوازات على استفسار وردها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» يقول صاحبه: «السلام عليكم، كم رسوم نقل كفالة سائق خاص؟.. إقامته على وشك الانتهاء وأريد نقله على كفالتي». -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وداعا للادوية والكشف الطبي..ملعقة واحدة على الريق من هذا المنتج الرخيص الثمن تضبط نسبة السكر في الدم وتحمي من امراض القلب وكل انواع السرطانات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان يرتكب فضيحة مدوية على تويتر ويكشف عن مواصفات الفتاة الجميلة التي يريدها ويبحث عنها ..شاهد كيف تم الرد عليه شاهد بالصور طيورالشيطان تتساقط من السماء بشكل مروع وتقع في الارض جثة هامدة ( 3 صور مخيفة لطيور الشيطان ) Advertisements لاول مرة..الامارات تهاجم عيدروس الزبيدي ووزير اماراتي يكشف خطأ فادح ارتكبه الانتقالي..لن تصدق ماهو الخطأ الذي ارتكبه الانتقالي واثار غضب الامارات تمساح ضخم يلتهم فتاة شابة دفعة واحدة..وعندما شق الاهالي بطن التمساح كانت المفاجئة التي لم يتوقعها احد ولم تخطر على البال الجوازات السعودية تباغت هذه الفئة من المغتربين اليمنيين وتعفيهم من دفع رسوم تجديد الاقامة والحصول على تاشيرة الخروج النهائي مجانا عاجل..ابو علي الحاكم يتحدى الشرعية والتحالف ويقسم الله ان مصير قبائل ردمان سيكون اسواء من مصير قبيلة حجور وأجابت الجوازات قائلةً: «أهلاً بك، إليك الرابط للإفادة.. سعدنا بتواصلك ». وجاء بقائمة الرسوم ما يلي: - إضافة تابع من مواليد المملكة (مجانًا). - تـأشيرة خروج نهائي (مجانًا) - إصدار تجديد إقامة الطلبة حاملي التأشيرة الدراسية (مجانًا) - تمديد تأشيرة الزيارة (100 ريال). - إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة خمس سنوات (300 ريال). - إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة عشر سنوات (600 ريال). - إصدار تأشيرة خروج وعودة مفردة (200 ريال) لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى و100ريال عن كل شهر إضافي؛ وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. - تأشيرة مرور عبر الأراضي السعودية(300 ريال) - تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000 ريال) لمدة ثلاثة أشهر. - تأشيرة الدخول المتعدد (3000 ريال) لمدة ستة أشهر. حددت المديرية العامة للجوازات رسوم الخدمات التي تقدمها، ومنها تـأشيرة خروج نهائي، وإصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة، وإصدار وتجديد إقامة لعمالة الشركات والمؤسسات، ونقل الكفالة للمرة الأولى، ونقل الكفالة للمرة الثانية، ونقل الكفالة للمرة الثالثة. - إصدار رخصة الإقامة للعمالة المنزلية (مزارع - راعٍ) للأفراد (600 ريال). - إصدار وتجديد إقامة مرافقي المقيم بعد بلوغ السن القانونية 18 سنة (500 ريال). - إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة (500 ريال) لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى و200 ريال عن كل شهر إضافي؛ وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. - إصدار وتجديد إقامة لعمالة الشركات والمؤسسات (650 ريالًا). - تعديل المهنة (1000 ريال). - إضافة تابع أو مولود خارج المملكة (2000 ريال). - نقل الكفالة للمرة الأولى (2000 ريال). - نقل الكفالة للمرة الثانية (4000 ريال). - نقل الكفالة للمرة الثالثة (6000 ريال).



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