شكرا لبحثكم عن خبر صفعة جديدة لمليشيا الحوثي في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عناصر المليشيا الحوثية، اليوم الخميس، مصرعهم فيما وقع أحدهم أسيرا بيد القوات المشتركة أثناء محاولة تسلل فاشلة داخل مدينة الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيا التابعة لإيران حاولت من جهة سيتي ماكس وجولة يمن موبايل الاقتراب صوب خط التماس في شارع صنعاء بمدينة الحديدة وسرعان ما انكسرت أمام يقظة وصلابة القوات المشتركة.

وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين الأحياء السكنية والمنشآت العامة والخاصة المحررة في شارع صنعاء أجبرت عناصر المليشيا على الفرار بعد مصرع عدد منهم تاركين خلفهم نحو 6 جثث في خط النار وأحد عناصرهم ينزف قبل أن يقوم أبطال من القوات المشتركة بإسعافه التزاما بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقوانين الدولية وأعراف وأخلاق الشعب اليمني الحر.

ووزع الإعلام العسكري مقطع فيديو يظهر لحظة إسعاف الأسير الحوثي.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من حسم القوات المشتركة اشتباكات مع بقايا جيوب المليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في قطاع مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

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