شكرا لبحثكم عن خبر بعد انباء اصابته في البيضاء قبل شهر ...ابوعلي الحاكم يظهر من جديد في هذه المحافظة اليمنية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بثت وكالة سبأ الناطقة باسم مليشيات الحوثي الارهابية صورا يظهر فيها القيادي الحوثي البارز ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجماعة أبو علي الحاكم، يوم الأربعاء، في محافظة الجوف المجاورة لمأرب (شمال شرق اليمن).

وظهر الحاكم أثناء لقاء جمعه في محافظة الجوف بوفد من مشائخ الخوخة والمخا الموالين للمليشيات الحوثية بحسب الوكالة المسيطرين عليها .

ويأتي ظهور الحاكم بعد يوم واحد من إعلان الجماعة السيطرة على مواقع استراتيجية مطلة على مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن) وهو ما نفته القوات الحكومية واثبتت ذلك .

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وكان الحوثيون دفعوا خلال اليومين الماضيين بتعزيزات عسكرية ضخمة باتجاه معسكر ماس لحسم المعركة والسيطرة على المعسكر الذي يعد من أهم المعسكرات الاستراتيجية الهامة المدافعة عن مدينة مأرب.

ومطلع مارس الماضي، سيطر الحوثيون على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد انسحاب قوات الجيش من محيطها، إثر معارك ضارية دامت عدة أيام.

وكان الصحفي والإعلامي البحريني محمد العرب قد اعلن وعبر حسابه على تويتر في نهاية شهر مايو المنصرم أن ابو على الحاكم مصاب وتم نقله من مستشفى في ‎ذمار تحت حراسة مشددة الى ‎صنعاء فيما قتل أن أحد مرافقيه .

ويرى مراقبون ان ظهور الحاكم من جديد بعد اختفاء دام مايقارب الشهر يعد دعاية اعلامية لمليشيا الحوثي التي تشهد هذه الايام تقهقرا في عدد من المحافظات اليمنية .