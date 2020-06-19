شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد قائد عسكري كبير في الجيش و3 ضباط في المعارك الأخيرة ضد مليشيا الحوثي (أسماء) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد أحد قيادات الجيش الوطني و3 ضباط في المعارك الأخيرة التي يخوضها الجيش الوطني في جبهات نهم ومأرب ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وذكر المركز الإعلامي للجيش الوطني، أنه القوات المسلحة شيعت أمس الخميس في مدينة مأرب، جثمان العميد الركن حميد بن منصور القائفي، مستشار قائد العمليات المشتركة (بوزارة الدفاع).

وأضاف أنه تم تشييع جثامين الرائد عبد الفتاح أبو راس، والملازم بلال محمد جابر، والملازم صلاح حميد.

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وأشار أن الأربعة استشهدوا "في معارك استكمال تحرير الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة".

ويخوض الجيش الوطني مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي في جبهات مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء وجبهات محافظة مأرب،ـ ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى أغلبهم من الحوثيين.

وتواصل قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية لليوم السبابع على التوالي معاركها ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات مديرية نهم ومأرب، وسط تراجع وخسائر فادحة في صفوف المليشيات.