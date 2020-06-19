شكرا لبحثكم عن خبر وفاة طفلين شقيقين غرقا بأحد السدود المائية في محافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي طفلين شقيقين غرقا بأحد السدود المائية في منطقة "عدن العود" بمديرية السياني محافظة إب . وقالت مصادر محلية اليوم الجمعة أن الطفل غرق في السد ولحقت بعده أخت محاولة إنقاذ اخيها لكنهما غرقا معا . هذا وكثرت حوادث الغرق في السدود والحواجز المائية والابار السطحية وهو ما يتطلب من الأهالي عدم ترك الأطفال بعيدا عن أنظارهم أثناء قربهم من هذه المناطق المائية .



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