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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أول رد رسمي على تهديد اسرائيلي باحتلال الأردن بدبابتين في 3 ساعات





رد مطعم “لبناني سناك”، على تغريدة الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، حول شرب جنود الاحتلال الكوكتيل من عنده إذا حدثت حرب بين الجانبين. وأثارت تغريدة “كوهين” موجة غضب واسعة في الشارع الأردني، بعدما قال في تغريدة رصدتها “وطن”، “ببساطة لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الأردن بدبابتين في ٣ ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون”. ورد المطعم عبر حسابه على “فيسبوك”: “يبدو أنكم نسيتم هزيمتكم النكراء على ثرى الأردن وأنكم بحاجة إلى تذكيركم أن في الأردن رجالا وجبالا”. وأضاف: “لبناني سناك محرم على أمثالكم، ولن تشربوا عنده إلا السم الزعاف الذي يليق بأمثالكم أيها الغاصبون المعتدون، ومعركه الكرامة ليست منكم ببعيد فقد داسكم رجال الجيش العربي في الملحمة البطولية وأنتم مكبلون داخل دباباتكم التي أبيدت على أيدي النشامى الأحرار”.يبدو أنكم نسيتم هزيمتكم النكراء على ثرى الاردن وأنكم بحاجة إلى تذكيركم ان في الاردن رجالا وجبالا لبناني سناك محرم على امثالكم ولن تشربوا عنده إلا السم الزعاف الذي يليق بامثالكم ايها الغاصبون المعتدون ومعركه الكرامة ليست منكم ببعيد فقد داسكم رجال الجيش العربي في الملحمة البطولية وانتم مكبلون داخل دباباتكم التي ابيدت على ايدي النشامى الاحرار ، واذا تجرأتم على فعل هذا ولن تجرؤوا فتأكدوا بأن بكوكتيل لبناني سناك سيكون جنديا من جنود الوطن وسيوزع شراب النصر على جنود ابي حسين الاشاوس الذين سيدوسوا بنعالهم كل معتد ان شاء الله الصفحة الرئيسية العالم





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