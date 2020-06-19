سقوط اطفال وامرأة مسنة بقصف سعودي على صعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة



واصل العدوان السعودي، قصفه المدفعي والصاروخي على المناطق الحدودية مع اليمن. وذكر مصدر أمني أن ثلاثة اطفال وامرأة، اصيبوا اليوم الجمعة، بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة . وأوضح المصدر أن العدو السعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بالصواريخ وقذائف المدفعية ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال وامرأة مسنة بجروح متفاوتة . واستنكر المصدر استمرار العدو السعودي استهداف القرى والمناطق الآهلة بالسكان ، مشيراً إلى أن القصف الصاروخي والمدفعي السعودي يطال المنازل والطرقات العامة والأسواق بشكل مباشر ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى معظمهم نساء وأطفال .

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