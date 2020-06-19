شكرا لبحثكم عن خبر وصول شحنة طبية تحمل 43 طنـاً بتبرع من مؤسسة هائل سعيد أنعم لمواجهة كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصول شحنة طبية تحمل 43 طنـاً بتبرع من مؤسسة هائل سعيد أنعم لمواجهة كورونا في اليمن أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن وصول شحنة طبية تحمل 43 طنـاً إلى اليمن. وقالت المنظمة في بيان لها، أطلع عليه "المشهد اليمني": أن الشحنة تحتوي على مستلزمات المختبرات وأجهزة التنفس الاصطناعي وعدة الفحص وأجهزة PCR ومعدات الحماية الشخصية، بتبرع من مؤسسة هائل سعيد أنعم للمنظمة الصحة العالمية ضمن المبادرة العالمية ضد كورونا في اليمن. Advertisements

✔

@WHOYemen وصلت شحنة طبية تحمل 43 طنـاً من مستلزمات المختبرات وأجهزة التنفس الاصطناعي وعدة الفحص وأجهزة PCR ومعدات الحماية الشخصية بتبرع من مؤسسة هائل سعيد أنعم للمنظمة الصحة العالمية ضمن المبادرة العالمية ضد #كوفيد_19 في #اليمن @IICYemen.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول شحنة طبية تحمل 43 طنـاً بتبرع من مؤسسة هائل سعيد أنعم لمواجهة كورونا في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.