شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يقحمون شبكات الاتصالات في الحرب وبعض الأعمال العسكرية ويعرضونها للانهيار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقحمت المليشيا الحوثية شبكات الاتصالات في مناطق سيطرتها باليمن في الحرب بعد قيامها بقطع الاتصالات في مناطق الحروب كما هو حاصل اليوم في محافظة البيضاء وسط اليمن .

وبحسب مصادر إعلامية فإن استهداف مقاتلات التحالف العربي لشبكات الإتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين جاء بعد إستخدام الحوثيين لهذه الشبكات في توفير موجات كهرومغناطيسية لتغطية

مسار طائراتها بدون طيار والتي زودتها إيران بتكنولوجيا هذه الطائرات لاستهدف مناطق حيوية في المملكة العربية السعودية .

وبعد قيام المليشيا الحوثية باستهداف مناطق في خميس مشيط وفي مناطق حدودية مع الجمهورية اليمنية أخرى خلال اليومين الأخيرين جاء الرد من المملكة باستهداف بعض أبراج الإتصالات .

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واستهدفت مقاتلات التحالف العربي شبكة الإتصالات في كولة الحاوري بمديرية همدان بمحافظة صنعاء شمال العاصمة صنعاء وشبكتي الإتصالات في مديريتي ذيبين وبني صريم في محافظة عمران .

وبحسب مصادر محلية فإن هذا الاستهداف تسبب في تدمير هذه الشبكات بشكل كلي وخروج خدمات الإتصالات والإنترنت عن أكثر من 15 مديرية في محافظتي عمران وصنعاء والجوف وحرمان مئات الألآف من المدنيين عن الخدمات الأساسية الإتصالات بالإضافة إلى خسائر فادحة في قطاع الاتصالات في اليمن .

وتراجعت أسهم يمن موبايل في السوق بأكثر من 50 % بعد اندفاع العديد من المساهمين إلى بيع اسهمهم في الشركة بعد إدراكهم بعد التزام المليشيا الحوثية بقواعد الحرب وهو ما يكشف عن جهل المليشيا والتي سخرت اليمن لخدمة النظام الإيراني على حساب المصلحة الوطنية .

هذا وندد عدد من المساهمين في شركة يمن موبايل والتي مازالت تحتكر سيطرتها على قطاع الإتصالات اللاسلكية في اليمن على الرغم من وجود شركات أخرى كسبأ فون وام تي أن والتي يتم خنقهما من قبل شركة يمن موبايل بعد عدم السماح لهما بالمنافسة الشريفة .