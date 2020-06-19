شكرا لبحثكم عن خبر توفي بسبب فيروس كورونا.. الصحة العالمية تنعي أكفأ خبراء الأوبئة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، الدكتور المتخصص في علم الأوبئة، ياسين عبد الوارث، بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، وفاة الدكتور عبد الوارث، أمس الأربعاء، بعد إصابته بوباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا أثناء عمله في الميدان، بحسب العربية.

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وأفاد المكتب في بيان أن الدكتور ياسين انضم إلى فريق منظمة الصحة العالمية في اليمن منذ بضع سنوات كمنسق ميداني للاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والدفتيريا ومؤخرًا مرض كوفيد-19.

واعتبر نقيب الصيادلة اليمنيين، فضل حراب، رحيل عبد الوارث “خسارة أخرى كبيرة يتكبدها القطاع الصحي في اليمن”، بعد إصابته بوباء كوفيد-19 بصنعاء، موضحًا أنه أحد أقدم وأبرز وأكفأ خبراء الأوبئة في اليمن.

وتستمر ميليشيات الحوثي في انتهاج سياسة التكتم على تفشي وباء كورونا في مناطق سيطرتها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع حالات فقط بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي، غير أن مصادر طبية تتحدث عن آلاف الإصابات والوفيات جراء الوباء.