شكرا لبحثكم عن خبر في تجربة نادرة ... الإعلان عن زراعة التفاح الاحمر في حضرموت والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن مزارعون في محافظه حضرموت من زراعة التفاح الاحمر في تجربة نادره بمحافظة صحراوية .

حيث ذكر مصدر من أبناء منطقة منطقة رأس حويرة في مرتفعات حضرموت التابعة لمديرية غيل باوزير "للمشهد اليمني" أن المزارعين قاموا بتجربة زراعة التفاح في مناطقهم وقد أثمر ونجحت التجربة.

ودعا المزارعون الجهات المختصة إلى مساعدتهم في تعميم التجربه وتوفير الأسواق والظروف المناسبة لنشر منتجاتهم .

يذكر أن التفاح لايرزع الا في المناطق البارده بينما محافظة حضرموت تعد من المناطق الحاره .