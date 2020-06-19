شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد لحظات مقتل مشرف حوثي و6 أخرين في اشتباكات أمس بشملان بسبب تهم تخوين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل الأربعاء سبعة في اشتباكات بين مسلحين حوثيين وأفراد قسم شرطة في منطقة شملان في صنعاء.

وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء بمقتل المشرف الحوثي أبو أيوب زياد وابن شقيق مدير قسم شملان اسامة صادق حزام الجائفي وأربعة مسلحين أخرين من الطرفين ومواطن من المارة.

كما أصيب عدد أخر من المواطنين المارة لحظة اندلاع الاشتباكات.

وأفادت المصادر بأن مشرف الحوثيين الذي ينتمي إلى منطقة شملان اتهم مدير قسم الشرطة يحيى الجائفي بالخيانة بعد عودة أكثر من 120 جثة لمقاتلين حوثيين تم قصفهم بطيران التحالف العربي .

وأظهر فيديو لحظات الاشتباك بين مدير القسم ومرافقيه مع مشرف الحوثيين ومسلحيه في منطقة شملان.

وقد تداعت قبائل همدان للوقوف مع مدير قسم الشرطة في منطقة شملان شمال العاصمة صنعاء الذي ينتمي إليها .

وجدير ذكره أن مدير قسم الشرطة يحيى الجائفي يعد من القيادات الأمنية المتحوثية وقد تم تعيينه مديرا للقسم من قبل ميليشيا الحوثي.

وذكرت المصادر أن مشايخ همدان تتدارس سحب أبنائها من الجبهات والعودة لحماية القبيلة بعد تزايد ظلم الحوثيين للجميع الأمر الذي يشكل أكبر وأخطر تهديد لميليشيا الحوثي في لحظة اشتعال المعارك في كلا من مأرب ونهم والجوف والبيضاء وتعز والحديدة.