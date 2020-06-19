شكرا لبحثكم عن خبر زعيم المليشيا يتحدث عن ”هروب أمريكا” بالتزامن مع ”هروب جماعي من البيضاء ومأرب”! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار خطاب لزعيم المليشيا، عبدالملك الحوثي، مساء اليوم الخميس، سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي و وسائل النقل، والذي زعم فيه أن أمريكا هربت ولم تجرؤ أن تدخل بنفسها اليمن.

وطرح الحوثي عدة تساؤلات ساذجة للهروب، من قبيل؛

ألم ينكمش النفوذ الأمريكي في البلد عندما وصلت (ما أسماها) المسيرة القرآنية(في إشارة إلى إسقاط المليشيا للعاصمة) إلى صنعاء والمحافظات الأخرى، ألم يهرب السفير الأمريكي والمارينز من صنعاء؟؛ حد زعمه.

وأدعى أن أمريكا غادرت اليمن عندما لم تجد لها تأثير، حسب تعبيره.

وتأتي مزاعم الحوثي عن هروب أمريكا، بالتزامن مع هروب جماعي لمن تبقى من مليشياته من ردمان آل عواض في البيضاء ونهم ومأرب وصحاري الجوف والساحل الغربي.

وغادرت كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية من العاصمة صنعاء، بعد انقلاب المليشيا المدعومة من إيران، على الإجماع الوطني المتمخض عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

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