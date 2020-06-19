شكرا لبحثكم عن خبر وصول طائرة جديدة إلى مطار صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، مساء الخميس، عن وصول 10 آلاف فحص لفيروس كورونا إلى صنعاء، على متن طائرة مستأجرة من جانب المنظمة.

وأكدت في بيان، أنها تعتزم جلب 8 آلاف فحص إضافي إلى العاصمة عدن، خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت ممثلة المنظمة في اليمن، سارة بيسلو نيانتي، إن معدات الفحص ستسمح بإجراء اختبارات لحالات الاشتباه بكورونا على نطاق أوسع، وبالتالي إنقاذ الأرواح.

وتحمل طائرة الشحن 20 طنا من المعدات الطبية التي تشمل لقاحات أطفال، ونحو 10.000 فحص كوفيد-19.

ومن المتوقع ان يصل أيضا 80.000 فحص إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القليلة القادمة، وفق "اليونيسف".

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