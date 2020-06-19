شكرا لبحثكم عن خبر بعد معركة نهم.. ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في محافظة صعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كبدت قوات الجيش الوطني مسنودة بمدفعية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والارواح، وأحبطت عملية تسلل والتفاف قامت بها عناصر المليشيا بمديرية الصفراء بصعدة.

وأوضح قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي ان قوات الجيش الوطني حاصرت ميليشيا الحوثي الانقلابية من ثلاث محاور في جبال "الغرابة والجربة والمقصوص" ومثلث الصفراء من اتجاه تباب "الكازمي وعارف" ومن اتجاه مسطرة "مكحله" بعد محاولتهم التسلل والالتفاف على مواقع الجيش الوطني.

وأشار الى ان مروحيات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات قادمة من "جبل رهوان" ووادي "عار" كانت تحاول استقدام عناصر لإسناد الميليشيا.

ويأتي هذا بعد معركة حامية خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي في جبهة نهم كبدها خائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبر الميليشيا على العودة تجر أذيال الخيبة والخسارة.