شكرا لبحثكم عن خبر مصرع عدد من قيادات ميليشيا الحوثي البارزة في جبهة نهم بصنعاء ”الأسماء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من قادة الميليشيا الحوثية البارزين الخميس مصرعهم في جبهة نهم بمحافظة صنعاء.

وأفادت مصادر عسكرية بأن عبدالله شويع وعلي الزبير ركن ما يسمى الإمداد والقيادي صالح الجادعي، والقيادي عبدالله حسن الحمزي المكنى أبو حيدر والمشرف الثقافي لجبهة نهم لقوا مصرعهم في مواجهات اليوم مع قوات الجيش الوطني وفي غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وتواصل قوات الجيش الوطني لليوم السابع على التوالي سحق ودحر ميليشيا الحوثي في جبهة نهم وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ويأتي هذا بالتزامن مع اشتعال المعارك في محافظة البيضاء بين قبائل ردمان وميليشيا الحوثي بعد أسابيع من المفاوضات والوساطات القبلية على خلفية مقتل الشهيدة جهاد الاصحبي.