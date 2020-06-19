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تعديل أوقات حظر التجوال في محافظة المهرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - تعديل أوقات حظر التجوال في محافظة المهرة

عدلت محافظة المهرة اليوم أوقات حظر التجوال الجزئي في مدينة الغيظة.
واقرت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر اليوم، تعديل وقت حظر التجوال الجزئي بمدينة الغيضة، وذلك من الساعة الثامنة مساءاً إلى السادسة صباحاً ابتداءاً من اليوم الخميس.

وشدد القرار على الإبقاء على العمل في النقاط الأمنية بمداخل المحافظة (الدمخ - لبيب) بصورته السابقة دون أي تغيير بحسب تعميم المحافظ وقرار لجنة الطوارئ الصادر في 6 من يونيو الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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