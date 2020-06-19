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يزيد بن سلمان - شبوة - تعديل أوقات حظر التجوال في محافظة المهرة

عدلت محافظة المهرة اليوم أوقات حظر التجوال الجزئي في مدينة الغيظة.

واقرت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر اليوم، تعديل وقت حظر التجوال الجزئي بمدينة الغيضة، وذلك من الساعة الثامنة مساءاً إلى السادسة صباحاً ابتداءاً من اليوم الخميس.

وشدد القرار على الإبقاء على العمل في النقاط الأمنية بمداخل المحافظة (الدمخ - لبيب) بصورته السابقة دون أي تغيير بحسب تعميم المحافظ وقرار لجنة الطوارئ الصادر في 6 من يونيو الجاري.