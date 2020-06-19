شكرا لبحثكم عن خبر في ثاني جريمة مروعة.. ”يمنية” تخنق طفلي زوجها بعد طلاق والدتهم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الاربعاء، أن يمنية خنقت طفلي زوجها(خالتهم) بعد طلاق والدتهم، في ثاني جريمة مروعة خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن مواطن من منطقة رحبان التابعة لمديرية بعدان، محافظة إب، بعد أن طلق زوجته الأولى(أردنية الجنسية) والتي انجبت له طفلين، وبعد أن قام بطلاقها وتزوج بالثانية زوجة يمنية للحفاظ على طفلية، الا أنها قامت يوم أمس بخنق بنت زوجها الصغيرة حتى فارقت الحياة، فيما لا يزال الطفل الآخر في غيبوبة، وحالته الصحية حرجة.

وأشارت المصادر إلى أن الطفلين تعرضا للتعذيب والضرب.

ونوهت المصادر بأن الاجهزة الامنية القت القبض على الخالة الجانية وتم إيداعها السجن.

وتأتي تلك الجريمة بعد يوم من قيام رجل بقرية الجزيئات مديرية السياني، بقتل زوجته ووالدها وإصابة إبن عمها الذي تواجد في نفس المكان محاولا التدخل لحل الاشكالية الذي بين عمه وبين ذلك الزوج، ولاذ القاتل بالفرار.

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