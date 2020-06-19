شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي سعودي: إخوان اليمن لا يهمهم سوى تنفيذ المخطط القطري التركي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 أكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، أن تنظيم الإخوان الإرهابي المدعوم قطريا "الإصلاح اليمني" المهيمن على ما تسمى حكومة الشرعية، لا يهتم سوى بتنفيذ المخطط التركي القطري.

وكتب "الزعتر" في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "الإخوان داخل الشرعية اليمنية ليس شغلهم الشاغل مواجهة الإرهاب الحوثي بل لايعد ذلك من أولوياتهم ، بل شغلهم الشاغل هو تنفيذ المخطط القطري والتركي الهادف للسيطرة على الحكومة الشرعية والعمل على تسييرها وفق مايخدم المخطط القطري – التركي".

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