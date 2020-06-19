شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاتبة خليجية تُحذر من تواجد تركي في اليمن والجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 حذرت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم الجمعة، من تواجد تركي في اليمن والجنوب العربي.

وكتبت عبر تغريدة لها على "تويتر":"قد يحدث ما حدث سابقا في سوريا وليبيا،نحذر، نكرر، "التغول التركي، المدعوم لوجستيا وإعلاميا من قطر، في اليمن والجنوب العربي، ليس مجرد "نغمة تهديد"، إنما هي حقيقة كعين الشمس، دلائل وشواهد وتقارير استخبارية عالمية، ولا يمكن وقفه إلا بعزل ومحاكمة كل من يثبت تورطه في تلك الخيانة".

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