شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فريد يكشف علاقة حاكم المطيري بالمشروع القطري التركي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 كشف رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، اليوم الجمعة، عن دور القيادي الإخواني الكويتي حاكم المطيري في تهريب أموال قطر إلى مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية في جبهة شقرة.

وكتب عبر تغريدة له على "تويتر”: "حاكم المطيري، ابحثوا عن علاقته الحالية مع عناصر الإخوان- حزب الإصلاح في تركيا وقطر وعلى رأسهم حميد الأحمر والزنداني وصلاح باتيس صاحب مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية، ودورهم في دعم جبهة شقرة وكيفية تهريب الأموال القطرية إلى هذه القوات".

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