إعلامية لبنانية تكشف تفاصيل المخطط الخبيث لتقسيم اليمن بين تركيا وإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

كشفت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، اليوم الجمعة، عن مخطط خبيث لتقسيم اليمن بين تركيا وإيران.

Advertisements

وكتبت عبر تغريدة لها على "تويتر”: "سيناريو إيراني تركي يتلخص في أن تقوم إيران صاحبة النفوذ في اليمن بتمكين تركيا من الدخول مقابل أن تقوم تركيا صاحبة النفوذ في ليبيا بإدخالها هناك".

وأضافت: "أعطيك جزءاً من صنعاء مقابل أن تعطيني جزءاً من طرابلس، تبادل مصالح، تعاون في المنافع للإضرار بالسعودية والإمارات ومصر".