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إعلامية لبنانية تكشف تفاصيل المخطط الخبيث لتقسيم اليمن بين تركيا وإيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

كشفت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، اليوم الجمعة، عن مخطط خبيث لتقسيم اليمن بين تركيا وإيران.

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وكتبت عبر تغريدة لها على "تويتر”: "سيناريو إيراني تركي يتلخص في أن تقوم إيران صاحبة النفوذ في اليمن بتمكين تركيا من الدخول مقابل أن تقوم تركيا صاحبة النفوذ في ليبيا بإدخالها هناك".

وأضافت: "أعطيك جزءاً من صنعاء مقابل أن تعطيني جزءاً من طرابلس، تبادل مصالح، تعاون في المنافع للإضرار بالسعودية والإمارات ومصر".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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