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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامية لبنانية تكشف تفاصيل المخطط الخبيث لتقسيم اليمن بين تركيا وإيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020
كشفت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، اليوم الجمعة، عن مخطط خبيث لتقسيم اليمن بين تركيا وإيران.
وكتبت عبر تغريدة لها على "تويتر”: "سيناريو إيراني تركي يتلخص في أن تقوم إيران صاحبة النفوذ في اليمن بتمكين تركيا من الدخول مقابل أن تقوم تركيا صاحبة النفوذ في ليبيا بإدخالها هناك".
وأضافت: "أعطيك جزءاً من صنعاء مقابل أن تعطيني جزءاً من طرابلس، تبادل مصالح، تعاون في المنافع للإضرار بالسعودية والإمارات ومصر".
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