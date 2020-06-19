شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تحركات للمليشيا في مجرز بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 الخليج 365 ـ مأرب

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 19/حزيران/2020 تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في منطقة صلب التابعة لمديرية مجزر، تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكانت التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، تجمعات للمليشيا في مديرية صرواح بالمحافظة ذاتها.

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