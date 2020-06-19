شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم كبير لقوات الجيش الوطني في عاصمة محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 الخليج 365 ـ الجوف

هاجمت قوات الجيش الوطني مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف شنت هجوما كبيرا على مواقع وتحصينات للمليشيات شرق مدينة #الحزم عاصمة المحافظة. وأكدت أن الهجوم تم من عدة محاور حيث تمكنت قوات الجيش من التقدم في مناطق قشعان والأبرش وسط تراجع كبير للمليشيا. وأضافت أن المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

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